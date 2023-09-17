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Чемпионат Франции. Лига 1

​Головин – в основе «Монако» на игру с «Лорьян»

17 Сентября 2023 • 13:42 Комментировать
Лорьян
1:1
Монако
1 4.40 X 4.05 2 1.78
1-й тайм

В воскресенье «Монако» в рамках пятого тура чемпионата Франции сыграет против «Лорьяна». Россиянин Александр Головин, который проводит в команде Лиги 1 уже шестой сезон, попал в стартовый состав.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Кён, Магасса, Марипан, Синго, Кайо, Скардовелли, Фофана, Закария, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

Игра Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако» начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.

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Монако Александр Головин
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