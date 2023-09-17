​Головин – в основе «Монако» на игру с «Лорьян»

В воскресенье «Монако» в рамках пятого тура чемпионата Франции сыграет против «Лорьяна». Россиянин Александр Головин, который проводит в команде Лиги 1 уже шестой сезон, попал в стартовый состав.

Полностью стартовый состав «Монако» выглядит так: Кён, Магасса, Марипан, Синго, Кайо, Скардовелли, Фофана, Закария, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

Игра Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако» начнётся в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.