Дракслер завершает переход в «Аль-Ахли»

29-летний немецкий полузащитник Юлиан Дракслер близок к уходу из «ПСЖ» и переезду в чемпионат Катара. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, хавбек переходит в «Аль-Ахли».

Сегодня, 17 сентября, полузащитник завершит медицинское обследование, после чего подпишет трудовое соглашение. Контракт между сторонами будет рассчитан до 2025 года.

За парижский гранд Дракслер выступает с 2017 года. В составе французского коллектива немец провел 198 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В нынешнем сезоне Юлиан не провел ни одного матча за «ПСЖ».