«Лорьян» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках пятого тура чемпионата Франции по футболу «Лорьян» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лорьян - Монако
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Протокол игры
|(1:0) Тосин Айегун2'
|17'Головин Александр (1:1)
Кён Филипп•Синго Вилфред•Марипан Гильермо•Магасса Сунгуту•Скардовелли Вандерсон•Фофана Юссуф•Закария Денис•Кайо Энрике•Минамино Такуми•Бен-Йеддер Виссам•Головин Александр
17 сентября. Стадион "Стад де Мустуар".
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