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Серхио Рико хочет вернуться в состав «ПСЖ»

17 Сентября 2023 • 09:47 Комментировать

Испанский вратарь Серхио Рико заявил о намерении вернуться в состав «ПСЖ» после травмы головы.

«Вскоре я пройду новое обследование. Тогда мы поймем, идет ли мое восстановление правильными шагами. Надеюсь, будут хорошие новости, и врач даст мне разрешение на занятия спортом. Хочу вернуться в команду. Моя цель – вернуться в этом году, чтобы быть с командой до конца сезона», - передает слова голкипера портал Goal.com.

Серхио в мае этого года упал с лошади и получил травму головы. После этого вратаря ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. Месяц назад он был выписан из больницы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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