Анри рассказал, что думает о карьере Месси в «ПСЖ»

Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерии Анри поделился мнением об этапе карьеры нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Есть ли у меня разочарование от двух лет Месси в Париже? Нет. Почему? Потому что играть за «ПСЖ» - это головная боль. Им нужна структура и организация. Как можно одновременно играть с Месси, Мбаппе и Неймаром?

В сборной Аргентины есть структура. Там нет три Месси, он там один. Его нужно помещать в команду, где он будет единственным лидером», - цитирует Тьерри RMC Sport.

Лионель выступал за парижскую команду с 2021 по 2023 год. С лета он играет в составе «Интер Майами».

Анри честно рассказал, что думает о Мбаппе