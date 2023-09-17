«Ланс» едва не установил антирекорд, не забив ни одного гола при 31 ударе по воротам

«Ланс» так и не смог огорчить «Мец», несмотря на уйму нанесённых ударов.

Встреча пятого тура Лиги 1 завершилась минимальной победой «Меца». Как отмечает Opta, «Ланс» остановился в шаге от антирекорда чемпионата за всё время ведения подсчётов (с сезона-2006/07), не забив ни разу при 31 попытке поразить ворота. Ещё более умопомрачительный показатель выдал «Бордо» в прошлогоднем матче с «Монпелье» – 32 удара без единого гола.

«Ланс» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1 с одним набранным очком. В прошлой кампании команда финишировала на второй строчке, всего на один балл отстав от «Пари Сен-Жермен».