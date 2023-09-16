«Ланс» остался в зоне вылета, пропустив один гол от «Меца»

Претендующий на чемпионский титул прошлого сезона «Ланс» в новом футбольном году показывает крайне плохие результаты, замыкая таблицу вместе с «Лионом». В домашнем матче пятого тура против «Меца» «кроваво-золотые» доминировали на протяжении 90 минут, нанесли под два десятка ударов, но снова проиграли, при этом у соперника было всего две попытки. На 37-й минуте Йоэль Асоро из пределов штрафной ударом с лета принес гостям три очка.
У «Ланса» остается одно очко, соперник с 8 баллами делит третье место.
Протокол игры
|37'Асоро Йоэль (0:1)
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир72' (Диуф Энди (72') •Агилар Рубен62' (Франковски Пшемыслав (62') •Мачадо Дейвер63' (Саид Уэсли (63') •Абдул-Самед Салис•Томассон Адриен•Сотока Флориан•Фюльжени Анжело63' (Мауасса Фет (63') •Вахи Элю 64'73' (Гилавоги Морган (73')
Запасные: Сишуба Аянда•Fode Sylla•Кортес Оскар•Лека Жан-Луи
Укиджа Александр•Куао Коффи•Эрей Кристоф•Канде Фали• 64'Юдоль Матьё•Н'Дорам Кевин•Joseph Nduquidi•Асоро Йоэль 33'62' (Ван Ден Керкхоф Кевин (62') •Камара Ламин73' (Жан-Жак Данле (73') •Сабали Шейх73' (Маига Хабиб (73') •Эступиньян Оскар62' (Элисор Симон (62')
Запасные: Атта Артур•Диалло Папе•Сане Садибу•Диш Гийом•Джаллоу Абли
16 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
Бан пользователя