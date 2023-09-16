«Ланс» остался в зоне вылета, пропустив один гол от «Меца»

Претендующий на чемпионский титул прошлого сезона «Ланс» в новом футбольном году показывает крайне плохие результаты, замыкая таблицу вместе с «Лионом». В домашнем матче пятого тура против «Меца» «кроваво-золотые» доминировали на протяжении 90 минут, нанесли под два десятка ударов, но снова проиграли, при этом у соперника было всего две попытки. На 37-й минуте Йоэль Асоро из пределов штрафной ударом с лета принес гостям три очка.

У «Ланса» остается одно очко, соперник с 8 баллами делит третье место.