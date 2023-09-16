В «ПСЖ» нет паники после поражения от «Ниццы»

В «Пари Сен-Жермен» не обеспокоены неудачными результатами на старте сезона.

Парижский гранд одержал всего две победы в пяти стартовых матчах Лиги 1 при Луисе Энрике. В пятницу команда уступила в родных стенах «Ницце» (2:3). Несмотря на трудности, в «ПСЖ» совершенно не переживают из-за текущего положения дел, информирует RMC Sport. В клубе понимают, что испанский наставник перестраивает игру, что потребует времени и терпения. Игроков также призвали сохранять спокойствие.

24 сентября «ПСЖ» сыграет на своём поле против «Марселя», а за пять дней до этого проведёт первый при Энрике матч в Лиге чемпионов – в соперниках будет «Боруссия» Дортмунд.