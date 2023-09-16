«Лилль» не удержал перевес в два гола в матче с «Ренном»

В пятом туре чемпионата Франции «Ренн» и «Лилль» бились за право ворваться в тройку лучших команд. В более-менее равной борьбе гости были ближе к успеху. На 33-й минуте Лени Йоро здорово пробил с лета и открыл счет. Он же едва не оформил дубль после перерыва, но голкипер парировал, вот только Бафоде Диаките добавил мяч в сетку. На 74-й минуте вернулась интрига, когда Лоренс Ассиньон эффектно подсек мяч над вратарем. И все же «Ренн» спас игру, Ибрагим Салах на 89-й минуте сравнял счет.
2:2 в итоге, «Лилль» не настиг лидеров из «Монако» и делит третье место, соперник проигрывает один балл.
Протокол игры
|33'Йоро Лени (0:1)
|62'Диаките Бафоде (0:2)
|(1:2) Ассиньон Лоренс74'
|(2:2) Салах Ибрагим89'
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Сантамария Батист65' (Ридер Фабиан (65') •Матич Неманья 32'81' (Ламбур Матис (81') •Буриго Бенжамен•Ле Фе Энцо64' (Йылдырым Бертуг (64') •Дуэ Дезире55' (Салах Ибрагим (55') •Гуйри Амин64' (Блас Людовик (64')
Запасные: Галлон Готье•Дуэ Гела•Белосьян Женуэль•Ву Кристофер
Шевалье Люка•Диаките Бафоде• 52'Йоро Лени•Юмтити Самуэль•Языджи Юсуф 30'81' (Харальдссон Хакон-Арнар (81') •Андре Бенжамин•Гомес Анхель• 89'Исмаили Гонсалвес•Кабелла Реми89' (Гудмундссон Габриэль (89') •Дэвид Джонатан• 86'Кавалейру Иван81' (Сантос Тиаго (81')
16 сентября. Стадион "Роазон Парк".
Бан пользователя