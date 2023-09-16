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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» не удержал перевес в два гола в матче с «Ренном»

16 Сентября 2023 • 19:55 Комментировать
Ренн
2:2
Лилль
окончен

В пятом туре чемпионата Франции «Ренн» и «Лилль» бились за право ворваться в тройку лучших команд. В более-менее равной борьбе гости были ближе к успеху. На 33-й минуте Лени Йоро здорово пробил с лета и открыл счет. Он же едва не оформил дубль после перерыва, но голкипер парировал, вот только Бафоде Диаките добавил мяч в сетку. На 74-й минуте вернулась интрига, когда Лоренс Ассиньон эффектно подсек мяч над вратарем. И все же «Ренн» спас игру, Ибрагим Салах на 89-й минуте сравнял счет.

2:2 в итоге, «Лилль» не настиг лидеров из «Монако» и делит третье место, соперник проигрывает один балл.

Протокол игры  
Ренн2:2Лилль
  33'Йоро Лени (0:1)
  62'Диаките Бафоде (0:2)
(1:2) Ассиньон Лоренс74'  
(2:2) Салах Ибрагим89'  
Манданда СтивАссиньон ЛоренсОмари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенСантамария Батист 65' (Ридер Фабиан ( 65') Матич Неманья  32' 81' (Ламбур Матис ( 81') Буриго БенжаменЛе Фе Энцо 64' (Йылдырым Бертуг ( 64') Дуэ Дезире 55' (Салах Ибрагим ( 55') Гуйри Амин 64' (Блас Людовик ( 64')
Запасные: Галлон ГотьеДуэ ГелаБелосьян ЖенуэльВу Кристофер
Шевалье ЛюкаДиаките Бафоде  52'Йоро ЛениЮмтити СамуэльЯзыджи Юсуф  30' 81' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 81') Андре БенжаминГомес Анхель  89'Исмаили ГонсалвесКабелла Реми 89' (Гудмундссон Габриэль ( 89') Дэвид Джонатан  86'Кавалейру Иван 81' (Сантос Тиаго ( 81')
Запасные: Жегрова ЭдонAaron MaloudaМанноне ВитоВиржинюс АланМирамон ИгнасиоЗедатка Аким
16 сентября. Стадион "Роазон Парк".

 

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