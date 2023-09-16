«Лилль» не удержал перевес в два гола в матче с «Ренном»

В пятом туре чемпионата Франции «Ренн» и «Лилль» бились за право ворваться в тройку лучших команд. В более-менее равной борьбе гости были ближе к успеху. На 33-й минуте Лени Йоро здорово пробил с лета и открыл счет. Он же едва не оформил дубль после перерыва, но голкипер парировал, вот только Бафоде Диаките добавил мяч в сетку. На 74-й минуте вернулась интрига, когда Лоренс Ассиньон эффектно подсек мяч над вратарем. И все же «Ренн» спас игру, Ибрагим Салах на 89-й минуте сравнял счет.

2:2 в итоге, «Лилль» не настиг лидеров из «Монако» и делит третье место, соперник проигрывает один балл.