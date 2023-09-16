Бывший итальянский защитник, а ныне футбольный специалист Фабио Гроссо получил работу в «Лионе». Он занял пост главного тренера команды, об этом сообщается на официальном сайте «ткачей».

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона. В соглашении прописана опция пролонгации на один год.

Напомним, что в бытность футболистом Гроссо защищал цвета «Лиона» с 2007 по 2009 год.

«Лион» провально стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. После четырех туров команда набрала всего одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.