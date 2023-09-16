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Чемпионат Франции. Лига 1

Итальянский тренер возглавил «Лион» официально

16 Сентября 2023 • 13:27 Комментировать

Бывший итальянский защитник, а ныне футбольный специалист Фабио Гроссо получил работу в «Лионе». Он занял пост главного тренера команды, об этом сообщается на официальном сайте «ткачей».

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона. В соглашении прописана опция пролонгации на один год.

Напомним, что в бытность футболистом Гроссо защищал цвета «Лиона» с 2007 по 2009 год.

«Лион» провально стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. После четырех туров команда набрала всего одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо
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