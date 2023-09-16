Хюттер: «У «Монако» есть шансы на чемпионство»

Наставник «Монако» Ади Хюттер высказался о шансах своей команды одержать победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

«Для нас самое важное – это вернуться в еврокубки. Президент, спортивный директор и команда объединены этой целью. Чемпионство в Лиге 1? У нас есть шансы на титул. Иногда мечты сбываются. Однако «ПСЖ» очень силен», - рассказал специалист в интервью французским СМИ.

По итогам четырех проведенных туров монегаски занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав десять баллов. В ближайшем матче «Монако» встретится с «Лорьяном» 17 сентября.