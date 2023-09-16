Бобан выбрал лучшего между Месси, Роналду и Мбаппе

Известный в прошлом хорватский футболист Звонимир Бобан высказал мнение об отъезде Лионеля Месси и Криштиану Роналду из Европы. Аргентинец сейчас выступает за американский «Интер Майами», а португалец играет в составе саудовского «Аль-Насра».

«Уход Лео и Криштиану – серьезная потеря, однако есть много других игроков, которые показывают невероятный футбол. Чего только стоит Килиан Мбаппе. Он находится на их уровне, хотя Месси все еще выше всех. Лионель – футбольный феномен. Его будет сильно не хватать», - передает слова Бобана газета Marca.

Мбаппе в текущем розыгрыше Лиги 1 провел четыре матча и забил семь мячей.

Мбаппе раскрыл своё мнение о Роналду и Месси