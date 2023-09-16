Энрике: «Мбаппе будет много забивать, голы заложены в его ДНК»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о зависимости команды от игры звездного нападающего Килиана Мбаппе.

«Зависимость от Мбаппе? Меня это совершенно не беспокоит. В моей команде может забить любой игрок атаки. Килиан будет часто забивать, поскольку голы заложены в его ДНК. Однако и другие футболисты способны это делать», - передает слова испанского специалиста Lequipe.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел четыре поединка. На счету 24-летнего нападающего семь забитых мячей.

В последнем матче парижане потерпели домашнее поражение от «Ниццы» со счетом 2:3. В активе Мбаппе дубль.