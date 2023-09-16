Мбаппе раскрыл своё мнение о Роналду и Месси

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о португальце Криштиану Роналду и аргентинце Лионеле Месси.

«Мне давно нравился Роналду, я был большим его поклонником. Однако спустя некоторое время начал изучать игру Месси. Когда ты очень молод, то не можешь понять, как Лео крут, ведь отдаешь предпочтение Роналду. Но я вырос и теперь понимаю, насколько они оба хороши», - поведал французский нападающий в социальных сетях.

Напомним, что Мбаппе играл вместе с Месси за парижский гранд с 2021 по 2023 год. Летом 36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами», а Криштиану с января выступает за «Аль-Наср».

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