Анри честно рассказал, что думает о Мбаппе

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», высказался о звезде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Меня всегда поражает жажда Килиана отдаваться работе. Он всегда хочет тренироваться и играть. Мбаппе приезжает с чемпионата мира и спокойно выходит в Кубке Франции. Он никогда не проявлял неуважения. Килиан всегда борется и выкладывается на поле, стараясь принести максимальную пользу команде», - передает слова Анри RMC Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл четыре поединка и отметился семью забитым мячами.