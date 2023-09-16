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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамуш высказался о сенсационном поражении «ПСЖ»

16 Сентября 2023 • 07:33 Комментировать

Новичок «ПСЖ» Гонсалу Рамуш дал комментарий после поединка против «Ниццы» в рамках пятого тура чемпионата Франции. Парижский гранд потерпел поражение со счетом 2:3.

«Мы старались играть в свой футбол. Но иногда случаются сложности. Мы не всегда можем играть хорошо, а в этот раз нам к тому же противостоял сильный соперник. Поражения никогда не приносят хороших эмоций. Но для нас этот результат уже в прошлом. Сейчас все наши мысли об игре против «Боруссии», - передает слова нападающего Lequipe.

Следующий матч «ПСЖ» проведет против дортмундской «Боруссии» в групповом раунде Лиги чемпионов. Встреча состоится в Париже 19 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Гонсалу Рамуш
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