Гласнер отказался от работы в «Лионе» после просмотра матчей команды

Наставник Оливер Гласнер отказался от возможности возглавить «Лион».

Немецкий специалист фигурировал в числе кандидатов на пост, освободившийся после увольнения Лорана Блана. По информации L'Equipe, Гласнер провёл встречу с владельцем «Лиона» Джоном Текстором, однако позднее, просмотрев все четыре матча команды в текущем сезоне, ответил отказом.

«Лион» замыкает турнирную таблицу Лиги 1 после четырёх туров с одним набранным очком. В воскресенье коллектив примет в родных стенах «Гавр».

Новым рулевым «Лиона», по данным авторитетных источников, в скором времени будет назначен Фабио Гроссо.