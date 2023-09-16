Мбаппе во второй раз в карьере проиграл в матче, в котором отметился дублем

Два забитых мяча Килиана Мбаппе не помогли «Пари Сен-Жермен» избежать поражения.

Обидчиком действующих чемпионов Франции стала «Ницца», добывшая победу в Париже со счётом 3:2. Как отмечает MisterChip, Мбаппе лишь во второй раз за всю профессиональную карьеру потерпел поражение в матче, в котором отметился дублем. Ранее это произошло в ноябре 2020 года, когда парижане с тем же счётом уступили «Монако».

В поединке с «Ниццей» 24-летний форвард зажёг своё имя на табло на 29-й и 87-й минутах. В общей сложности в активе Килиана Мбаппе уже семь голов в новом розыгрыше Лиги 1 – он возглавляет список бомбардиров чемпионата.