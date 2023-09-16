Дембеле и Рамуш получили самые низкие оценки от журналистов в матче «ПСЖ» – «Ницца»

«Пари Сен-Жермен» неожиданно уступил «Ницце» в родных стенах (2:3).

Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш, пополнившие ряды «ПСЖ» минувшим летом, составили атакующее трио с Килианом Мбаппе в проигранной встрече. Портал GFFN оценил выступление обоих новичков в 3 балла – худший показатель в матче наряду с Карлосом Солером.

«Дембеле был неэффективен, как и в предыдущих матчах с момента прихода. Он практически не выигрывал дуэли и не мог точно подать в штрафную. Рамуш ничем не выделялся на поле, но имел один шанс забить, которым не воспользовался», – отмечают эксперты.

Дембеле и Рамуш провели по четыре матча за «ПСЖ» – оба пока не имеют в своём активе ни одного результативного действия.