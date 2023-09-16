Люка Эрнандес: «ПСЖ» должен лучше играть в обороне»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Люка Эрнандес поделился мнением о слабостях команды после поражения от «Ниццы» (2:3).

Парижане потерпели первое поражение в сезоне, несмотря на дубль Килиана Мбаппе. В активе команды Луиса Энрике всего восемь набранных очков после пяти туров Лиги 1.

«Мы должны лучше играть в обороне. Три пропущенных гола на своём поле – это недопустимо. Обидно проигрывать на глазах у наших болельщиков.

В команде 11 новичков, новый тренер с новым видением игры. Мы продолжаем осваиваться. Нам нужно привыкать к требованиям наставника, на это потребуется время», – поведал в интервью Prime Video Sport Эрнандес, перешедший в «ПСЖ» из «Баварии» минувшим летом.