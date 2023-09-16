«ПСЖ» выдал худший старт в Лиге 1 в эпоху катарских владельцев

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом начал сезон при Луисе Энрике.

В пятницу парижский гранд потерпел домашнее поражение от «Ниццы» в матче пятого тура Лиги 1 (2:3). Как отмечает Opta, в активе команды восемь набранных очков – и это худший показатель за всё время при катарских владельцах (с 2011 года) после пяти стартовых игр чемпионата Франции.

Ранее «ПСЖ» обыграл «Лион» (4:1) и «Ланс» (3:1), а также сыграл вничью с «Тулузой» (1:1) и «Лорьяном» (0:0). В поединке следующего тура столичный коллектив примет в родных стенах «Марсель». Встреча состоится 24 сентября.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в начале июля текущего года, сменив Кристофа Галтье.