Луис Энрике – о поражении «ПСЖ»: «Я доволен игрой команды, мне не на что жаловаться»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями после поражения от «Ниццы».

Парижане впервые проиграли под руководством испанского наставника, уступив со счётом 2:3 в домашнем матче пятого тура Лиги 1.

«Я действительно доволен выступлением команды. На что мне жаловаться, если игроки выкладываются на 100%? Мы знаем, что должны прибавлять, но я не волнуюсь на этот счёт.

Это было очень непросто. Против нас играла «Ницца», демонстрирующая отличную игру, ни разу не проигравшая в текущем сезоне. Мы пытались высоко прессинговать, но соперники были хороши, и нам остаётся лишь поздравить их и продолжить работать над собой», – заявил в интервью Prime Video Sport Энрике.