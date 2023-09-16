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Луис Энрике – о поражении «ПСЖ»: «Я доволен игрой команды, мне не на что жаловаться»

16 Сентября 2023 • 00:56 Комментировать
ПСЖ
2:3
Ницца
окончен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился впечатлениями после поражения от «Ниццы».

Парижане впервые проиграли под руководством испанского наставника, уступив со счётом 2:3 в домашнем матче пятого тура Лиги 1.

«Я действительно доволен выступлением команды. На что мне жаловаться, если игроки выкладываются на 100%? Мы знаем, что должны прибавлять, но я не волнуюсь на этот счёт.

Это было очень непросто. Против нас играла «Ницца», демонстрирующая отличную игру, ни разу не проигравшая в текущем сезоне. Мы пытались высоко прессинговать, но соперники были хороши, и нам остаётся лишь поздравить их и продолжить работать над собой», – заявил в интервью Prime Video Sport Энрике.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Луис Энрике
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