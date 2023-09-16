Коло-Муани прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани не помог команде избежать поражения в своём дебютном матче.

Парижане уступили в родных стенах «Ницце» (2:3) в матче пятого тура Лиги 1. 24-летний форвард, недавно купленный у франкфуртского «Айнтрахта» за 95 млн евро, вышел на замену на 64-й минуте, а на незадолго до финального свистка отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

«Нам противостоял очень серьёзный соперник, показывающий хороший футбол и не проигрывавший в текущем сезоне, – делится мыслями дорогостоящий новичок «ПСЖ». – Не стоит забывать, что в нашей команде произошло много изменений, нам требуется время на адаптацию. Мы продолжим работать», – приводит журналист Адриен Гренье слова Коло-Муани.