Дембеле ни разу не забил и не ассистировал в шести матчах после ухода из «Барселоны»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле не открыл счёт забитым голам в новом сезоне.

Француз покинул ряды «Барселоны» в августе, решив перейти в «ПСЖ». С тех пор 26-летний игрок принял участие в шести матчах (два из них – за сборную Франции), ни разу не отметившись ни забитым мячом, ни голевой передачей. В пятницу Дембеле не помог парижскому гранду избежать домашнего поражения от «Ниццы» (2:3) в поединке Лиги 1, проведя на поле 67 минут.

Трансфер Усмана Дембеле обошёлся «ПСЖ» в 50 млн евро. В прошлом сезоне футболист принял участие в 35 матчах «Барселоны» во всех турнирах, записав себе в актив восемь голов и девять ассистов.