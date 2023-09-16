Коло-Муани ассистировал Мбаппе в дебютной игре за «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло-Муани записал в свой актив первое результативное действие.

24-летний форвард, купленный парижским грандом у «Айнтрахта» за 95 млн евро перед закрытием трансферного окна, дебютировал в матче Лиги 1 против «Ниццы». Француз вышел на замену на 64-й минуте встречи, заменив Гонсалу Рамуша, а уже на 87-й отметился результативной передачей на Килиана Мбаппе. Впрочем, подвиги звёзд атаки «ПСЖ» не помогли избежать поражения – «Ницца» добыла победу со счётом 3:2.

Сегодняшнее поражение стало первым для Луиса Энрике у руля парижан. Проведя пять матчей в текущем розыгрыше чемпионата Франции, команда набрала восемь очков.