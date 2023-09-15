Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе забил дважды, но «ПСЖ» проиграл «Ницце»

15 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
ПСЖ
2:3
Ницца
окончен

«ПСЖ» никак не может нащупать игру. В очередном матче против «Ниццы» Килиан Мбаппе оформил дубль, но «Ницца» в ответ забила трижды и добилась победы7

Протокол игры  
ПСЖ2:3Ницца
  21'Моффи Теремас (0:1)
(1:1) Мбаппе Килиан29'  
  53'Лаборд Гаэтан (1:2)
  69'Моффи Теремас (1:3)
(2:3) Мбаппе Килиан87'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафДанилу ПерейраШкриньяр Милан  89'Эрнандес ЛюкаЗаир-Эмери УорренСолер Карлос 64' (Коло-Муани Рандаль ( 64') Витинья IIДембеле Усман 67' (Баркола Бредли ( 67'  83') Рамуш Гонсалу 64' (Угарте Мануэль ( 64') Мбаппе Килиан
Запасные: Мбаппе ЭйтанМаркиньос МаркосН'Дур ШерНавас КейлорТенас АрнауКюрзава Левен
Булка Марцин  72'Лотомба Жордан  90'Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен  63' 79' (Перро Ромен ( 79') Сансон Морган 71' (Гессан Эванн ( 71') Ндайишимийе ЮссуфТюрам Кефрен  35' 88' (Росарио Пабло ( 88') Лаборд ГаэтанМоффи Теремас  69' 80' (Бога Жереми ( 80') Диоп Софьян 71' (Будауи Хишем ( 71')
Запасные: Аталь ЮсефБульхенди ТеддиБуанани БадрединБальде Алиу
15 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

«ПСЖ» к пятому туру Лиги 1 подошёл, успев потерять уже четыре очка, но при этом занимая второе место, отставая от «Монако» на два балла. «Ницца» в свою очередь с одни мирным результатом и тремя ничьями располагалась в середине таблицы на девятой строчке. Перед стартовым свистком Марко Верратти попрощался с фанатами, как известно, итальянец переезжает в Катар.

Парижане постарались начать матч активно, но «Ницца» спокойно оборонялась и пыталась убегать в свои атаки. Хотя у хозяев было подавляющее преимущество во владении мячом, они ничего не могли из этого добиться. Более того, в середине первого тайма счёт открыли гости. Тодибо на чужой половине обокрал Мбаппе, обыгрался с партнером и пробил. Мяч попал в Перейру и отскочил к Моффи, который покатил его точно в угол.

Вскоре гости могли и удвоить счёт, когда Тюрам мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но Доннарумма спас ворота. Тут же Дембеле выходил на ворота с напарников, но пожадничал и пробил сам, а мяч с ноги у него свалился. Однако через пару минут парижане счёт смогли сравнять. Хакими заметил Мбаппе на линии штрафной, сделал точную передачу, а лидер «ПСЖ» первым же касанием пробил в цель.

Вскоре парижане могли выйти вперёд. После обреза соперника хозяева быстро сориентировались, Мбаппе, Рамуш и Дембеле быстро разыграли атаку, которую завершал последний, но в створ не попал. В ответ Лаборд мог оказаться в перспективной позиции, но не смог на линии штрафной обработать мяч. Тут же Мбаппе опасно пробил слева, но в створ не попал. Уже перед самым свистком на перерыв Лаборд всё же оказался на ударной позиции, но пальнул выше цели. К перерыву на табло горел равный счёт.

В начале второго тайма форвард «Ниццы» своего всё же добился. После длинной передачи Моффи принял мяч, усадил финтом Перейру и прострелил на дальнюю штангу, откуда Лаборд уже не промахнулся. Тут же гости могли увеличить преимущество. Лаборд уже выступил в роли ассистента, но Дион из убойной позиции после передачи от партнера пробил точно в Доннарумму.

У «ПСЖ» после этого игра в атаке сломалась. Луис Энрике явно был недоволен и активно делал замены, но на поле ничего не менялось, и все попытки его подопечных ни к чему не приводили. «Ниццы» же за двадцать минут до конца матча забила-таки третий гол. Моффи с середины поля устроил забег к чужой штрафной, там обыграл Шкриньяра и Эрнандеса и пробил мимо Доннаруммы, оформив дубль.

И всё же сдаваться «ПСЖ» не хотел, хотя игра в атаке не клеилась. За три минуты до конца матча хозяева сократили счёт. Хакими обыграл на фланге соперника, сделал пас на Коло-Муани, а тот черпачком забросил мяч в направлении Мбаппе, который «ножницами» оформил дубль. Однако больше счёт не изменился.

«ПСЖ» готовится к сложной неделе. Сначала парижан ждёт матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов, а затем их ждёт важнейшая встреча с «Марселем». У «Ниццы» же еврокубков нет, так что команда в спокойном режиме готовится к поездке в гости к «Монако» через неделю.

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Ницца Ницца
2
3
1.48 5.00 6.40
Видео
16.09.23 в 18:00
Ренн Ренн
Лилль Лилль
2.16 3.75 3.30
Видео
16.09.23 в 22:00
Ланс Ланс
Мец Мец
1.54 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
00:56 · Франция. Лига 1
Луис Энрике – о поражении «ПСЖ»: «Я доволен игрой команды, мне не на что жаловаться»
00:32 · Франция. Лига 1
Коло-Муани прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»
00:24 · Франция. Лига 1
​Лорьян – Монако: прогноз на матч чемпионата Франции – 17 сентября 2023
00:10 · Франция. Лига 1
Дембеле ни разу не забил и не ассистировал в шести матчах после ухода из «Барселоны»
00:00 · Франция. Лига 1
Коло-Муани ассистировал Мбаппе в дебютной игре за «ПСЖ»
15 Сентября
23:37 · Франция. Лига 1
Земан: «Переезд Верратти в Катар – правильное решение»
23:31 · Франция. Лига 1
Коло-Муани дебютировал за «ПСЖ»
23:23 · Франция. Лига 1
«Истанбул Башакшехир» арендовал Дюбуа у «Галатасарая» официально
21:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Ницца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
18:06 · Франция. Лига 1
«Адана Демирспор» на год арендовал игрока «ПСЖ» официально
14:11 · Франция. Лига 1
Бенжамен Менди готов сыграть впервые за 25 месяцев
07:53 · Франция. Лига 1
Неймар не отписался от брата Мбаппе
14 Сентября
17:10 · Франция. Лига 1
​Дракслер всё-таки решил ехать в Катар
16:38 · Франция. Лига 1
​Неймар и Мбаппе отписались друг от друга
16:12 · Франция. Лига 1
Гроссо договорился с «Лионом» о двухлетнем контракте
Все новости
Рекомендуем