Мбаппе забил дважды, но «ПСЖ» проиграл «Ницце»

«ПСЖ» никак не может нащупать игру. В очередном матче против «Ниццы» Килиан Мбаппе оформил дубль, но «Ницца» в ответ забила трижды и добилась победы7

«ПСЖ» к пятому туру Лиги 1 подошёл, успев потерять уже четыре очка, но при этом занимая второе место, отставая от «Монако» на два балла. «Ницца» в свою очередь с одни мирным результатом и тремя ничьями располагалась в середине таблицы на девятой строчке. Перед стартовым свистком Марко Верратти попрощался с фанатами, как известно, итальянец переезжает в Катар.

Парижане постарались начать матч активно, но «Ницца» спокойно оборонялась и пыталась убегать в свои атаки. Хотя у хозяев было подавляющее преимущество во владении мячом, они ничего не могли из этого добиться. Более того, в середине первого тайма счёт открыли гости. Тодибо на чужой половине обокрал Мбаппе, обыгрался с партнером и пробил. Мяч попал в Перейру и отскочил к Моффи, который покатил его точно в угол.

Вскоре гости могли и удвоить счёт, когда Тюрам мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но Доннарумма спас ворота. Тут же Дембеле выходил на ворота с напарников, но пожадничал и пробил сам, а мяч с ноги у него свалился. Однако через пару минут парижане счёт смогли сравнять. Хакими заметил Мбаппе на линии штрафной, сделал точную передачу, а лидер «ПСЖ» первым же касанием пробил в цель.

Вскоре парижане могли выйти вперёд. После обреза соперника хозяева быстро сориентировались, Мбаппе, Рамуш и Дембеле быстро разыграли атаку, которую завершал последний, но в створ не попал. В ответ Лаборд мог оказаться в перспективной позиции, но не смог на линии штрафной обработать мяч. Тут же Мбаппе опасно пробил слева, но в створ не попал. Уже перед самым свистком на перерыв Лаборд всё же оказался на ударной позиции, но пальнул выше цели. К перерыву на табло горел равный счёт.

В начале второго тайма форвард «Ниццы» своего всё же добился. После длинной передачи Моффи принял мяч, усадил финтом Перейру и прострелил на дальнюю штангу, откуда Лаборд уже не промахнулся. Тут же гости могли увеличить преимущество. Лаборд уже выступил в роли ассистента, но Дион из убойной позиции после передачи от партнера пробил точно в Доннарумму.

У «ПСЖ» после этого игра в атаке сломалась. Луис Энрике явно был недоволен и активно делал замены, но на поле ничего не менялось, и все попытки его подопечных ни к чему не приводили. «Ниццы» же за двадцать минут до конца матча забила-таки третий гол. Моффи с середины поля устроил забег к чужой штрафной, там обыграл Шкриньяра и Эрнандеса и пробил мимо Доннаруммы, оформив дубль.

И всё же сдаваться «ПСЖ» не хотел, хотя игра в атаке не клеилась. За три минуты до конца матча хозяева сократили счёт. Хакими обыграл на фланге соперника, сделал пас на Коло-Муани, а тот черпачком забросил мяч в направлении Мбаппе, который «ножницами» оформил дубль. Однако больше счёт не изменился.

«ПСЖ» готовится к сложной неделе. Сначала парижан ждёт матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов, а затем их ждёт важнейшая встреча с «Марселем». У «Ниццы» же еврокубков нет, так что команда в спокойном режиме готовится к поездке в гости к «Монако» через неделю.

Роман Андреев