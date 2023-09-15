Земан: «Переезд Верратти в Катар – правильное решение»

Наставник Зденек Земан поделился мнением о переходе Марко Верратти из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Араби».

Катарский клуб объявил о подписании 30-летнего итальянца несколькими днями ранее. Стоимость трансфера оценивается в 45 евро. Хавбек выступал за «ПСЖ» на протяжении 11 лет.

«Марко добился огромных высот – все эти годы он был лучшим полузащитником во Франции, – высказывается Земан, работавший с Верратти в «Пескаре». – Возможно, он не показал свой максимум в сборной Италии, поскольку, как мне кажется, он скорее плеймейкер. Думаю, переезд Верратти в Катар – верное решение, поскольку в «ПСЖ» в нём больше не нуждались», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова чешского тренера.