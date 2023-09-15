Коло-Муани дебютировал за «ПСЖ»

Летний дорогостоящий новичок «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани дебютировал за свою новую команду. Это случилось в матче пятого тура чемпионата Франции, в рамках которого парижане принимают дома «Ниццу».

Француз вышел на поле на 65-й минуте, заменив на острие атаки португальца Гонсалу Рамуша, ещё одного новичка столичного гранда.

Напомним, что Коло-Муани перешёл в «ПСЖ» в конце летнего трансферного окна из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма компенсации «орлам» составила 95 млн евро, 24-летний страйкер подписал с парижским клубом контракт на пять ближайших сезонов.

Кстати, в вечернем матче сенсационно ведёт «Ницца» - 3:1. Следить за его событиями в формате текста можно на портале LiveResult.ru, подходит к концу второй тайм.