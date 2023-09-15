Защитник «Галатасарая» Лео Дюбуа после сезона в стане «львов» переходит в другой стамбульский клуб с европейской части города – «Истанбул Башакшехир». 29-летний француз будет выступать за новую команду в рамках аренды, её срок рассчитан до окончания текущего футбольного сезона.

Дюбуа перебрался в «Галатасарай» летом прошлого года из «Лиона», за его трансфер «львы» заплатили 2,5 млн евро. В «Лионе» он провёл четыре года карьеры до переезда в Турцию, начинал свой футбольный путь в академии другого клуба французской Лиги 1 – «Нанта».

Кстати, ранее «Башакшехир» арендовал у «Ноттингем Фореста» из АПЛ нападающего.