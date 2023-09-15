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Чемпионат Франции. Лига 1

«Адана Демирспор» на год арендовал игрока «ПСЖ» официально

15 Сентября 2023 • 18:06 Комментировать
Адана Демирспор
...
Пендикспор
16.09 20:00

20-летний французский центральный полузащитник, воспитанник «ПСЖ» Эдуар Мишю на ближайший сезон станет игроком клуба из турецкой Суперлиги под названием «Адана Демирспор». Об этом в пятницу вечером сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

В прошлом сезоне футболист выступал за клуб английского Чемпионшипа – «Сандерленд». В общей сумме сыграл за «чёрных котов» в 28 встречах, смог отличиться одним голом. Эксперты Transfermarkt оценивают молодого игрока в 2,5 млн евро.

Кстати, ранее ряды клуба из Аданы пополнил знаменитый форвард Марио Балотелли. Сезон назад он уже выступал за этот клуб.

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ПСЖ Адана Демирспор Эдуар Мишю трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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