20-летний французский центральный полузащитник, воспитанник «ПСЖ» Эдуар Мишю на ближайший сезон станет игроком клуба из турецкой Суперлиги под названием «Адана Демирспор». Об этом в пятницу вечером сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

В прошлом сезоне футболист выступал за клуб английского Чемпионшипа – «Сандерленд». В общей сумме сыграл за «чёрных котов» в 28 встречах, смог отличиться одним голом. Эксперты Transfermarkt оценивают молодого игрока в 2,5 млн евро.

Кстати, ранее ряды клуба из Аданы пополнил знаменитый форвард Марио Балотелли. Сезон назад он уже выступал за этот клуб.