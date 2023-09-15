Бенжамен Менди готов сыграть впервые за 25 месяцев

С защитника Бенжамена Менди недавно были сняты все обвинения в сексуальных преступлениях. Вскоре после этого защитник нашёл себе клуб, подписав трудовое соглашение с «Лорьяном». Как сообщает L’Equipe, на ближайших выходных 29-летний Менди готов выйти на поле.

В воскресенье, 17 сентября, «Лорьян» в пятом туре чемпионата Франции будет принимать «Монако». Менди готов сыграть впервые за 25 месяцев. В последний раз француз выходил на поле 15 августа 2021 года, когда он представлял «Манчестер Сити».

На текущий момент «Лорьян» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.