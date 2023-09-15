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Чемпионат Франции. Лига 1

Бенжамен Менди готов сыграть впервые за 25 месяцев

15 Сентября 2023 • 14:11 Комментировать
Лорьян
...
Монако
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17.09 14:00

С защитника Бенжамена Менди недавно были сняты все обвинения в сексуальных преступлениях. Вскоре после этого защитник нашёл себе клуб, подписав трудовое соглашение с «Лорьяном». Как сообщает L’Equipe, на ближайших выходных 29-летний Менди готов выйти на поле.

В воскресенье, 17 сентября, «Лорьян» в пятом туре чемпионата Франции будет принимать «Монако». Менди готов сыграть впервые за 25 месяцев. В последний раз француз выходил на поле 15 августа 2021 года, когда он представлял «Манчестер Сити».

На текущий момент «Лорьян» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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