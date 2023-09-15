Неймар не отписался от брата Мбаппе

Накануне стало известно, что бывшие одноклубники по «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе отписались друг от друга в социальных сетях.

При этом звездный бразильский нападающий остался подписан на брата Килиана – Итана, также выступающего за парижский коллектив.

Напомним, что Неймар и Мбаппе вместе выступали за французскую команду на протяжении шести лет. После ухода из клуба южноамериканец неоднократно лайкал публикации с критикой француза.

В летнее трансферное окно Неймар перебрался в чемпионат Саудовской Аравии, подписав контракт с клубом «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила 90 миллионов евро.