​Дракслер всё-таки решил ехать в Катар

На прошлой неделе Юлиан Дракслер отказался от перехода в «Аль-Ахли», решив оставаться в «ПСЖ» по семейным обстоятельствам. Теперь 29-летний немецкий атакующий полузащитник изменил свои планы. Как сообщает немецкий Sky, Дракслер всё-таки решил перебираться в катарский клуб.

По данным источника, Дракслер подпишет контракт на два года. Вероятно, сумма трансфера игрока из «ПСЖ» в «Аль-Ахли» превысит 20 миллионов евро.

Отметим, что за «ПСЖ» Юлиан Дракслер провёл 198 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 26 голов и 41 результативный пас на партнёра.