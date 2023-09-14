​Неймар и Мбаппе отписались друг от друга

Неймар и Килиан Мбаппе, которые ранее были одноклубниками в «ПСЖ», больше не подписаны друг на друга в одной популярной социальной сети. На этот факт обращает внимание French Football Weekly.

При этом отмечается, что Неймар до сих пор подписан на брата Килиана – на Итана Мбаппе.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар покинул «ПСЖ» и перебрался в «Аль-Хиляль». За гранд Лиги 1 звёздный бразильский форвард выступал на протяжении шести лет.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за форварда 222 миллиона евро.