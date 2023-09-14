Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар и Мбаппе отписались друг от друга

14 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать

Неймар и Килиан Мбаппе, которые ранее были одноклубниками в «ПСЖ», больше не подписаны друг на друга в одной популярной социальной сети. На этот факт обращает внимание French Football Weekly.

При этом отмечается, что Неймар до сих пор подписан на брата Килиана – на Итана Мбаппе.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар покинул «ПСЖ» и перебрался в «Аль-Хиляль». За гранд Лиги 1 звёздный бразильский форвард выступал на протяжении шести лет.

Стоит сказать, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – в 2017 году «ПСЖ» заплатил за форварда 222 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Аль-Хиляль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
16:38 · Франция. Лига 1
​Неймар и Мбаппе отписались друг от друга
16:12 · Франция. Лига 1
Гроссо договорился с «Лионом» о двухлетнем контракте
13:43 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» Мишю отправится в аренду в «Адана Демирспор»
09:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохраняет интерес к Кефрену Тюраму, но игрок стоит 35-40 миллионов евро
01:59 · Франция. Лига 1
Катарский клуб уверен в подписании Дракслера
00:28 · Франция. Лига 1
Матуиди: «Есть ощущение, что Верратти мог достичь в «ПСЖ» большего»
00:04 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции – 15 сентября 2023
13 Сентября
23:53 · Франция. Лига 1
Месси обратился к Верратти, сменившему «ПСЖ» на «Аль-Араби»
23:34 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Мбаппе сможет вернуться на поле
23:10 · Франция. Лига 1
Романо: «Гроссо находится в шаге от назначения в «Лион»
22:53 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Асенсио залечит травму слухи
22:32 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение относительно Экитике слухи
22:03 · Франция. Лига 1
Верратти: «Носить цвета «ПСЖ» более десяти лет было большой гордостью»
21:44 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи: «Верратти навсегда останется частью «ПСЖ»
21:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе прокомментировал уход Верратти из «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем