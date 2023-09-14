Гроссо договорился с «Лионом» о двухлетнем контракте

Чемпион мира - 2006 Фабио Гроссо возглавит французский «Лион».

По информации L’Equipe, стороны завершили переговорный процесс. Сегодня утром было достигнуто соглашение о двухлетнем контракте. Завтра, 15 сентября специалист прибудет в Лион, чтобы подписать контракт. Вместе с ним в состав «Олимпика» перейдёт персонал тренера.

Напомним, что Фабио Гроссо выступал за «Лион» с 2007 по 2009 год, проведя 75 матчей и забив два гола. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Италии выиграл Серию Б во главе «Фрозиноне».