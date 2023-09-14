Полузащитник «ПСЖ» Мишю отправится в аренду в «Адана Демирспор»

Полузащитник «ПСЖ» Эдуар Мишю нашёл команду, в которой проведёт сезон-2023/24. По информации от журналиста Николо Скиры, молодой француз отправится в «Адана Демирспор» на правах годичной аренды.

Напомним, Мишю в прошлом сезоне выступал в аренде за английский «Сандерленд», с которым боролся за выход в Премьер-лигу. «Чёрные коты» в конце сезона не стали выкупать француза за 2,5 миллионов евро.

Мишю осознавал, что в условиях жёсткой конкуренции ему не светит игровая практика в «ПСЖ». Именно поэтому полузащитник согласился на переход в «Адана Демирспор». В прошлом сезоне Эдуар отметился одним забитым голом в 24 матчах Чемпионшипа.