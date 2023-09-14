Катарский клуб уверен в подписании Дракслера

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер, похоже, всё же переедет в Катар.

Согласно недавним сообщениям СМИ, немецкий футболист решил отказаться от перехода в «Аль-Ахли» из Дохи по семейным причинам. По обновлённым данным SportsZone, сделка должна состояться: Дракслер решил проблемы, останавливавшие его на пути к трансферу, и теперь в катарском клубе полностью уверены в успешном исходе переговоров. «ПСЖ» уже одобрил продажу 29-летнего игрока.

Юлиан Дракслер представляет цвета парижского гранда с января 2017 года. В активе хавбека атакующего плана 26 голов и 41 ассист в 198 поединках за французский коллектив во всех турнирах.