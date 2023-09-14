Матуиди: «Есть ощущение, что Верратти мог достичь в «ПСЖ» большего»

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матуиди поразмышлял о карьере Марко Верратти.

Итальянский футболист, выступавший за парижан с 2012 года, недавно перебрался в катарский «Аль-Араби».

«Когда он, будучи 19-летним новичком, впервые ударил по мячу, мы сразу поняли, что у него большое будущее – он играл так, будто ему уже 28.

К сожалению, есть ощущение, что он мог достичь здесь большего, в этом нет сомнений. Но давайте не будем умалять его заслуг. Как бывший одноклубник Марко, могу сказать, что он поражал меня не только своими способностями, но и скромностью, простотой характера», – заявил в интервью L'Equipe Матуиди, выступавший в «ПСЖ» вместе с Верратти с 2012 по 2017 год.