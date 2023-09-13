Месси обратился к Верратти, сменившему «ПСЖ» на «Аль-Араби»

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отреагировал на уход из клуба Марко Верратти.

Итальянец покинул ряды парижан после 11 лет выступления в клубе, перебравшись в катарский «Аль-Араби».

«Удачи тебе в новом месте. Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего», – написал звёздный аргентинец в социальных сетях.

Сам Лионель Месси, напомним, ушёл из «ПСЖ» по окончании прошлого сезона, не продлив контракт, а позднее пополнил ряды американского «Интер Майами».

Стоимость трансфера Марко Верратти в «Аль-Араби» оценивается в 45 млн евро. Договор 30-летнего полузащитника с новым клубом рассчитан до 2025 года.