Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Мбаппе сможет вернуться на поле

13 Сентября 2023 • 23:34 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.50 X 4.80 2 6.40
15.09 22:00

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов принять участие в предстоящем матче команды.

24-летний игрок пропустил недавний товарищеский матч сборной Франции против Германии, что, по словам наставника Дидье Дешама, было вызвано проблемами звёздного нападающего с сухожилием.

Согласно сведениям RMC Sport, повреждение Мбаппе не слишком серьёзно – лидер атаки парижан, как ожидается, будет доступен для участие в поединке Лиги 1 против «Ниццы», который пройдёт 15 сентября. Впрочем, Луис Энрике может приберечь футболиста до встречи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», запланированной на 19 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НИЦЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
00:28 · Франция. Лига 1
Матуиди: «Есть ощущение, что Верратти мог достичь в «ПСЖ» большего»
00:04 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции – 15 сентября 2023
13 Сентября
23:53 · Франция. Лига 1
Месси обратился к Верратти, сменившему «ПСЖ» на «Аль-Араби»
23:34 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Мбаппе сможет вернуться на поле
23:10 · Франция. Лига 1
Романо: «Гроссо находится в шаге от назначения в «Лион»
22:53 · Франция. Лига 1
Стало известно, когда Асенсио залечит травму слухи
22:32 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» приняли решение относительно Экитике слухи
22:03 · Франция. Лига 1
Верратти: «Носить цвета «ПСЖ» более десяти лет было большой гордостью»
21:44 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи: «Верратти навсегда останется частью «ПСЖ»
21:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе прокомментировал уход Верратти из «ПСЖ»
20:33 · Франция. Лига 1
Верратти выбрал себе игровой номер в «Аль-Араби»
20:29 · Франция. Лига 1
Чемпион мира Гроссо может возглавить «Лион»
19:33 · Франция. Лига 1
Верратти — игрок «Аль-Араби» эксклюзив
07:57 · Франция. Лига 1
Гаттузо не договорился с «Лионом»
02:40 · Франция. Лига 1
Гаттузо согласился возглавить «Лион»
Все новости
Рекомендуем