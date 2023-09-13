Стало известно, когда Мбаппе сможет вернуться на поле

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе готов принять участие в предстоящем матче команды.

24-летний игрок пропустил недавний товарищеский матч сборной Франции против Германии, что, по словам наставника Дидье Дешама, было вызвано проблемами звёздного нападающего с сухожилием.

Согласно сведениям RMC Sport, повреждение Мбаппе не слишком серьёзно – лидер атаки парижан, как ожидается, будет доступен для участие в поединке Лиги 1 против «Ниццы», который пройдёт 15 сентября. Впрочем, Луис Энрике может приберечь футболиста до встречи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», запланированной на 19 сентября.