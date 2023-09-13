Романо: «Гроссо находится в шаге от назначения в «Лион»

Наставник Фабио Гроссо, судя по всему, продолжит карьеру во Франции.

Итальянский тренер вот-вот заключит договорённость с «Лионом», о чём сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. Сторонам осталось лишь урегулировать последние нюансы сделки, после чего сотрудничество будет подтверждено официально.

Ранее основным кандидатом на роль сменщика Лорана Блана в «Лионе» считался Дженнаро Гаттузо, однако клуб так и не смог прийти к согласию с бывшим рулевым «Валенсии».

Прежним местом работы Фабио Гроссо был «Фрозиноне», который специалист покинул по окончании прошлого сезона, выведя в Серию А.