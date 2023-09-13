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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Асенсио залечит травму слухи

13 Сентября 2023 • 22:53 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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15.09 22:00

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио не сможет принять участие в ближайших матчах команды.

27-летний футболист травмировался в поединке за сборную Испании против Грузии, который прошёл 8 сентября. Как информирует L'Equipe, Асенсио уже прошёл обследование в «ПСЖ», и его возвращение в строй должно состояться через две-три недели.

15 сентября коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах «Ниццу» в рамках Лиги 1, а спустя четыре дня сыграет на своём поле против дортмундской «Боруссии» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В активе Марко Асенсио два гола и один ассист в трёх матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Асенсио
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