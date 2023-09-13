Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике может покинуть команду в январе.

Летом парижане не отпустили француза в «Кристал Пэлас», поскольку были заинтересованы лишь в полноценной продаже, а предложение франкфуртского «Айнтрахта» не принял сам игрок, не пожелавший идти на значительное сокращение зарплаты. По сведениям L'Equipe, теперь в «ПСЖ» пересмотрели позицию: клуб готов отпустить 21-летнего форварда в аренду в январе, если поступят предложения. Сам футболист предпочитает вариант с переходом в Английскую премьер-лигу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уго Экитике в 20 млн евро.