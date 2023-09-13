Верратти: «Носить цвета «ПСЖ» более десяти лет было большой гордостью»

Полузащитник Марко Верратти поделился эмоциями после ухода.

Итальянский футболист перебрался в «Аль-Араби». Контракт 30-летнего хавбека с катарским клубом рассчитан до 2025 года.

«Для меня было большой гордостью носить цвета «ПСЖ» на протяжении более чем десяти лет. Здесь я познакомился со множеством великих людей, выиграл 30 трофеев. Этот клуб и его болельщики всегда будут занимать особое место в моём сердце. Я навсегда останусь парижанином», – приводят французские издания слова игрока.

Марко Верратти провёл более 400 матчей за «ПСЖ». Он представлял парижский коллектив с лета 2012 года.