Аль-Хелаифи: «Верратти навсегда останется частью «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи рассказал, что думает об уходе из клуба полузащитника Марко Верратти.

30-летний итальянец был продан катарскому «Аль-Араби» за 45 млн евро. Сделку официально подтвердили в среду.

«Марко навсегда останется частью «ПСЖ». Проведя здесь столько лет, он сыграл значительную роль в истории клуба. Я никогда не забуду, как он приходил сюда в 19-летнем возрасте, и с тех пор он всегда отдавал на поле все силы и добился огромных высот. Я хотел бы искренне поблагодарить Верратти и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – передают слова аль-Хелаифи французские СМИ.