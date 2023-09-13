Мбаппе прокомментировал уход Верратти из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе попрощался с Марко Верратти, переехавшим в Катар.

Итальянский полузащитник был продан в «Аль-Араби» после 11 лет выступления за парижан. Стоимость трансфера оценивается в 45 млн евро.

«Исключительный игрок и такой же человек. Для меня было честью и огромным удовольствием играть вместе с тобой все эти годы. Твоё имя никогда не забудут в этом клубе. Один из лучших футболистов, которых я когда-либо видел. Спасибо, мой друг, я буду очень скучать», – написал в социальных сетях француз.

Марко Верратти провёл 416 матчей за «ПСЖ», отметившись 11 голами и 61 результативной передачей.