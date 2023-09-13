Верратти выбрал себе игровой номер в «Аль-Араби»

Новичок катарского клуба «Аль-Араби» Марко Верратти определился с игровым номером. Итальянский полузащитник будет выступать за коллектив из Дохи в футболке с цифрой 7. Стоит отметить, что ранее 30-летний хавбек играл за «ПСЖ» под шестым номером.

Сегодня, 13 сентября, катарский коллектив официально объявил о переходе Верратти из «ПСЖ».

После трех туров «Аль-Араби» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Катара, имея в своей копилке шесть набранных очков.

Предстоящий матч «Аль-Араби» состоится 23 сентября. Соперником новый команды Верратти станет клуб «Аль-Райян». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.