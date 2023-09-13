Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Чемпион мира Гроссо может возглавить «Лион»

13 Сентября 2023 • 20:29 Комментировать
Лион
...
Гавр
17.09 21:45

Чемпион мира - 2006 Фабио Гроссо может возглавить «Лион», оставшийся без главного тренера после отставки Лорана Блана.

По информации издания L’Equipe, бывший наставник «Фрозиноне», выигравший Серию Б, является приоритетом на вакантное место. Сообщается, что, в отличие от соотечественника Дженнаро Гаттузо, Гроссо пользуется поддержкой всего спортивного департамента «Лиона».

Напомним, что на старте сезона французской Лиги 1 «Олимпик» набрал всего одно очко, замыкая турнирную таблицу чемпионата. Фабио Гроссо покинул «Фрозиноне» после прошедшего сезона, несмотря на победу во втором дивизионе Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН ГАВР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
21:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе прокомментировал уход Верратти из «ПСЖ»
20:33 · Франция. Лига 1
Верратти выбрал себе игровой номер в «Аль-Араби»
20:29 · Франция. Лига 1
Чемпион мира Гроссо может возглавить «Лион»
19:33 · Франция. Лига 1
Верратти — игрок «Аль-Араби» эксклюзив
07:57 · Франция. Лига 1
Гаттузо не договорился с «Лионом»
02:40 · Франция. Лига 1
Гаттузо согласился возглавить «Лион»
12 Сентября
21:49 · Испания. Ла Лига
Эндрик: «Было бы здорово, если бы Мбаппе перешёл в «Реал»
21:32 · Франция. Лига 1
Хлусевич – о Головине: «У него другое понимание футбола, он быстрее мыслит»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Мечты о Европе не становятся всё дальше, есть пример – Кузяев»
16:57 · Франция. Лига 1
​Лэмпард может возглавить «Лион»
13:38 · Франция. Лига 1
Хакими отреагировал на трагедию в Марокко
10:23 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «Спартака» Жиго рассказал, где хочет завершить карьеру
07:59 · Франция. Лига 1
Фабиан Руис рассказал, чем недоволен в «ПСЖ»
11 Сентября
20:25 · Франция. Лига 1
​«Лион» пытался пригласить Гальярдо
20:04 · Франция. Лига 1
Гаттузо приблизился к должности тренера «Лиона»
Все новости
Рекомендуем