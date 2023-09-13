Чемпион мира Гроссо может возглавить «Лион»

Чемпион мира - 2006 Фабио Гроссо может возглавить «Лион», оставшийся без главного тренера после отставки Лорана Блана.

По информации издания L’Equipe, бывший наставник «Фрозиноне», выигравший Серию Б, является приоритетом на вакантное место. Сообщается, что, в отличие от соотечественника Дженнаро Гаттузо, Гроссо пользуется поддержкой всего спортивного департамента «Лиона».

Напомним, что на старте сезона французской Лиги 1 «Олимпик» набрал всего одно очко, замыкая турнирную таблицу чемпионата. Фабио Гроссо покинул «Фрозиноне» после прошедшего сезона, несмотря на победу во втором дивизионе Италии.