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Верратти — игрок «Аль-Араби» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 19:33 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.50 X 4.80 2 6.40
15.09 22:00

Итальянский полузащитник Марко Верратти пополнил состав «Аль-Араби», перебравшись из «ПСЖ». Об этом катарский клуб сообщил на своем официальном сайте.

По информации СМИ, трансфер 30-летнего футболиста обошелся «Аль-Араби» в 45 миллионов евро. Трудовой договор между сторонами подписан до конца июня 2025 года.

Напомним, Верратти выступал за парижский клуб с лета 2012 года. За это время он принял участие в 416 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 61 результативную передачу.

Отметим, что в нынешнем сезоне итальянский хавбек на поле не появлялся.  
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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