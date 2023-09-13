Итальянский полузащитник Марко Верратти пополнил состав «Аль-Араби», перебравшись из «ПСЖ». Об этом катарский клуб сообщил на своем официальном сайте.

По информации СМИ, трансфер 30-летнего футболиста обошелся «Аль-Араби» в 45 миллионов евро. Трудовой договор между сторонами подписан до конца июня 2025 года.

Напомним, Верратти выступал за парижский клуб с лета 2012 года. За это время он принял участие в 416 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет 61 результативную передачу.

Отметим, что в нынешнем сезоне итальянский хавбек на поле не появлялся.