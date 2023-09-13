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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо не договорился с «Лионом»

13 Сентября 2023 • 07:57 Комментировать

Руководство французского «Лиона» продолжает поиски нового наставника команды, несмотря на слухи о договоренности с Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает газета Lequipe, стороны вели переговоры, однако в итоге сделка сорвалась. В связи с этим «ткачи» решили отказаться от кандидатуры итальянского специалиста и приступили к новым поискам главного тренера.

Напомним, что на днях с поста рулевого «Лиона» был уволен Лоран Блан, руководивший командой с октября 2022 года. В новом сезоне клуб провально стартовал в чемпионате Франции, набрав всего одно очко после четырех проведенных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Дженнаро Гаттузо
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